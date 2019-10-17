Минфин объяснил, как будут верифицировать субсидии

В Министерстве финансов объяснили, как принятый Верховной Радой закон О верификации и мониторинге государственных выплат будет регулировать верификацию госвыплат в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 17 октября.
Законом урегулированы основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, определены основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для верификации и мониторинга государственных выплат.
В частности, определяются три основные этапа верификации:
- превентивная верификация - верификация при обращении физического лица за назначением за государственными выплатами;
- текущая верификация - верификация при предоставлении государственных выплат физическим лицам;
- ретроспективная верификация - верификация после завершения государственных выплат физическим лицам.
Также законом определен порядок предоставления рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и обработки ими рекомендаций, а также подходы о возврате неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.
"Верификация будет осуществляться путем проверки информации о получателе государственной помощи, которая влияет на определение права на получение и размер государственных выплат", - говорится в сообщении Минфина.
Напомним, что ранее в Украине ввели верификацию госвыплат. Верховная Рада на заседании в четверг, 17 октября, 249 голосами приняла проект закона о верификации и мониторинге госвыплат. Власти намерены установить всех получателей государственных соцвыплат и мониторить предоставление бюджетных средств.
Ранее в Кабмине сообщил, кто сможет получить субсидию. На нее могут рассчитывать те семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% доходов.
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Источник: korrespondent.net
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