Решение о легализации медицинского канабиса будет принято - нардеп

Верховная Рада примет решение о легализации медицинского канабиса будет принято. Об этом в четверг, 17 октября, сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает Интерфакс-Украина.

"Считаем, что медицинский канабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", - сказал Радуцкий.

Он напомнил, что на рассмотрении профильного комитета находятся несколько законопроектов о применении медицинского канабиса.

По мнению лидера фракции Слуга народа Давида Арахамии, легализация медицинского канабиса является очень хорошей инициативой.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая считает, что украинцы должны иметь доступ к медицинскому каннабису, и заявила, что будет работать в этом направлении.

Как показывают соцопросы, легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше 50% украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net