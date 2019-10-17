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17. 10. 2019

ФСБ задержала украинца в Крыму "за провоз наркотиков"

ФСБ России в аннексированном Крыму задержали на административной границе гражданина Украины. Об этом со ссылкой на так называемое "погрануправление ФСБ РФ в Крыму" сообщает Крым.Реалии в четверг, 17 октября.

В сообщении сказано, что 60-летний мужчина задержан якобы из-за попытки провезти на полуостров наркотики. Оккупанты утверждают, что обнаружили у него четыре свертка с веществом серо-зеленого цвета общей массой свыше 250 граммов. По информации источника, задержание произошло на пункте пропуска Джанкой.

Так называемая экспертиза, проведенная "силовиками", якобы показала, что изъятое вещество - каннабис.

Как утверждают в ФСБ, против украинца завели уголовное дело по статье о "контрабанде наркотических средств". Сообщается о его аресте сроком на два месяца.

Напомним, что ранее украинец получил тюремный срок за попытку попасть в Крым. Российские пограничники задержали украинца, который "вопреки запрету" пытался повторно попасть в Крым, который они называют "территорией РФ".

Также сообщалось, что в ФСБ заявили о задержании украинца из Кривого Рога. Мужчина без документов якобы отправился в аннексированный Крым в "поисках лучших условий жизни".

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Источник: korrespondent.net
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