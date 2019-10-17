ЕС выделил Украине €12 миллионов на культурные и образовательные гранты

Евросоюз выделил 12,2 миллиона евро на реализацию проекта House of Europe, в рамках которого украинцы смогут отправиться на участие в 20 грантовых программах. Об этом рассказал руководитель проекта House of Europe Кристиан Димер во время презентации программы в четверг, 17 октября, сообщает Укринформ.

"House of Europe вчера запустил сайт, на котором размещена информация о возможностях, которые предоставляет наша программа и не только она, мы постоянно расширяем нашу базу с такой информацией. Также у нас будет отдельное представительство, в которое можно будет прийти и узнать, как можно реализовать ту или иную идею. Мы работаем с программами в шести секторах: культура и креативная экономика, образование, СМИ, социальное предпринимательство, медицина и работа с молодежью. На это у нас есть бюджет в размере 12,2 миллиона евро, которые нам были предоставлены представительством Европейского Союза в Украине", - заявил Димер.

Он добавил, что программа охватывает стажировки, учебные поездки, участие в симпозиумах, которые необходимы для реализации идей или проектов в данных отраслях. По его словам, в рамках проекта Украину также будут посещать европейские художники для обмена опытом и лучшего понимания нашей страны.

Димер рассказал, что 16 октября уже были запущены первые 11 конкурсов на получение грантов и участие в международных программах, на которые украинцы уже могут подавать заявки.

Вторая "волна" конкурсов начнется уже в январе 2020 года. Всего планируется, что новые конкурсы будут начинаться каждые 6 месяцев в течение трех последующих лет.

Реализацию программы возглавляет Goethe-Institut в Украине, а консорциумами партнерами проекта также выступают Британский Совет, Французский институт и Чешский центр.

Глава House of Europe отметил, что этот проект направлен не только на Киев, но и на регионы.

Ранее сообщалось, что ЕС выделил миллионы евро для образовательных проектов в Украине в рамках программы Евросоюза Эразмус+.

Напомним, за последние четыре года ЕС предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. Из этой суммы – 200 млн евро ежегодно выделяются в форме грантов, то есть, это безвозмездная помощь.

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Источник: korrespondent.net