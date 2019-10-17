Роспуск "ЛДНР". Требования Украины в Минске

Заседание Минской контактной группы на этой неделе не принесло никаких результатов. Стороны не смогли договориться ни о разведении сторон, ни о новом обмене пленными.

Вместо этого Украина напомнила об условиях для начала мирного процесса на Донбассе, которые удивили других участников переговоров.

Заявление Украины

“Украинская сторона подчеркнула: разведение (в районе населенных пунктов Золотое и Петровское) может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, и вместо этого размещают на передовой танки и минометы”, - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер

Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.

Также украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов:

роспуск квазигруппировок "ЛДНР", полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод из территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы".

Реакция России

"Это называется - новые условия. По ходу поступают новые условия от украинской стороны. Здесь можно сказать, что такие новые условия достаточно неожиданные и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что не может оценить, является ли это уходом украинской стороны от Минских соглашений и какими могут быть последствия озвученных требований.

Россия не рассматривает как официальную позицию Киева слова пресс-секретаря экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарки Олифер о необходимости роспуска "ЛДНР", поскольку она "не является официальным лицом", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, - дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату", - заявила Захарова.

По ее мнению, подобные заявления наносят удар по реализации Минских договоренностей и "точно не имеют добавленной стоимости" к процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Она отметила, что Россия ориентируется на заявления глав государств и людей, которые официально уполномочены решать вопросы внешней политики, а также участвовать в переговорных процессах.

Все за Минск

В США и ОБСЕ заявили, что пересмотр Минских соглашений не должно быть вариантом который рассматривается.

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который в этом году возглавляет председательство в ОБСЕ подчеркнул, что попытки пересмотреть Минск повредят возможности примирения на Донбассе.

"Это будет вредить всему процессу, если мы начнем задавать вопросы то Минские договоренности, то Нормандский формат", - заявил он, призвав стороны не рассматривать такой такой вариант.

Источник: korrespondent.net