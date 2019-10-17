В России провели пуски баллистических и крылатых ракет

В России произвели пуски баллистических и крылатых ракет. Как сообщает Минобороны РФ, пуски состоялись в рамках учений Гром-2019 под руководством президента РФ Владимира Путина.

В тренировке участвовали силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.

В Минобороны отметили, что все задачи были выполнены, и ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной.

Так, из акватории Баренцева и Охотского морей подлодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области.

В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты Калибр из Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

С космодрома Плесецк произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты из комплекса Ярс. Поражена цель на полигоне Кура на Камчатке, заявили в военном ведомстве.

Тем временем расчеты ОТРК Искандер выполнили пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Также сообщается, что стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по наземным целям на полигонах Пембой в республике Коми и Кура на Камчатке.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что в ходе маневров планируется осуществить 16 пусков ракет.

Ранее российские военные показали видео учебного пуска крылатой ракеты Оникс из берегового комплекса Бастион на Чукотке.

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Источник: korrespondent.net