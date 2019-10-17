Против чиновника Администрации Порошенко открыли дело

Национальная полиция начала расследование дела о завладении средствами Укрэксимбанка в особо крупном размере компаниями бывшего начальника Департамента правоохранительных органов Администрации пятого президента Петра Порошенко Дмитрия Елманова. Об этом сообщают Українські новини.

Речь идет о завладении средствами государственного ПАО Укрэксимбанк в размере более 149 млн гривен.

Как сообщается в материалах дела, в координации организованной группы лиц занимал ответственное положение руководитель Главного департамента вопросам деятельности правоохранительных органов Администрации президента Украины - Дмитрий Елманов.

Отмечается, что Укрэксимбанк и группа компаний БМ, владельцем которой является Дмитрий Елманов, более 9 лет находятся в судебных процессах, вызванных неоплатой последней 584 млн гривен проблемных кредитов и попыток вывести заложенные банку активы в процессе контролируемого должником банкротства.

Ранее СМИ сообщали, что бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ. Позже у Гладковского рассказали, куда он хотел улететь. Фигурант коррупционного скандала в оборонке хотел слетать на автомобильную выставку в Брюссель, утверждают в корпорации Богдан.

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Источник: korrespondent.net