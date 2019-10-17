Президент Владимир Зеленский подписал закон О концессии № 155-IX, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 17 октября.

Ожидается, что концессия обеспечит привлечение инвестиций в социальную, транспортную, энергетическую сферы, жилищно-коммунальную инфраструктуру, здравоохранение, а также будет способствовать модернизации и созданию новой инфраструктуры, эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности, предоставлению качественных общественных услуг и увеличению фискального пространства государства.

Цель закона - усовершенствовать правовое регулирование концессионной деятельности, что обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины и содействие развитию инфраструктуры.

Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства.

Он предусматривает введение единой процедуры инициирования и принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства для всех форм государственно-частного партнерства, в частности концессии.

Также закон вводит прозрачную процедуру выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов; возможность привлечения советников для подготовки концессионных проектов, конкурсной документации; надежные гарантии для концессионеров и кредиторов; четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством / территориальной общиной права собственности на объект концессии.

В документе также предусмотрена процедура трансформации аренды в концессию в случае соответствующего обращения со стороны арендатора при условии внесения дополнительных инвестиций. Кроме того, закон дает возможность замены концессионера в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств.

Документом также урегулированы особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии; особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог; финансовые вопросы в концессионных проектах; земельные вопросы и вопросы градостроительства для реализации проектов, осуществляемых на условиях концессии.

Кроме того, закон дает возможность разрешения споров в международном коммерческом или инвестиционном арбитражах, а также внедряет прозрачную процедуру контроля и мониторинга выполнения концессионных договоров и тому подобное.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал два "финансовых" закона. Президент подписал законы о сплите и о защите прав потребителей финансовых услуг.

Также сообщалось, что Рада приняла закон об обличителях коррупции. За проект во втором чтении проголосовали 252 нардепа. Документом определяется правовой статус обличителей коррупции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net