Гладковский объявил голодовку

"После того, как господин Гладковский был предупрежден, что у него есть ограничения на передвижения, он спокойно сел в автомобиль и уехал из аэропорта Борисполь домой. Сцена имела сценарий шоу, а потому начались задержания", - говорит он.
По его словам, задержание Гладковского не связано с Укроборонпромом, а связано с закупками автомобилей МАЗ.
Ранее СМИ сообщали, что Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ.
В Бюро сообщили, что экс-чиновник задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В то же время, РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что Гладковского задержали по двум уголовным делам. Первое уголовное дело касается закупки у дочернего предприятия компании Богдан автомобилей МАЗ для оборонного заказа. Второе - это неуплата налогов при растаможке картины, которую Гладковский завозил в Украину.
"При этом сам Гладковский утверждает, что все налоги были уплачены", - подчеркнул собеседник издания.
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Источник: korrespondent.net
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