Рада приняла два закона о внутренней работе парламента

Верховная Рада приняла два закона, регламентирующих внутреннюю работу парламента. За соответствующие законопроекты во втором чтении Рада проголосовала на заседании в четверг, 17 октября.

За проект закона №1044-1 О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом проголосовали 256 нардепов.

Он предусматривает внесение изменения в статью 91 Регламента ВР в части подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.

Также, законопроект №1036-1 О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов поддержали 248 депутатов Рады. Теперь на пленарной неделе можно вносить не более 10 депутатских запросов от одного нардепа.

Напомним, что ранее Рада приняла закон об обличителях коррупции. За проект во втором чтении проголосовали 252 нардепа. Документом определяется правовой статус обличителей коррупции.

Также сообщалось, что Рада приняла закон об аудите безопасности дорог. Аудит дорог будет дополнительно стоить от 5% до 13% проектной стоимости, что приведет к росту общей стоимости их строительства и ремонта.

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Источник: korrespondent.net