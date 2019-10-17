На учебной базе Десна после падения с перил умер срочник

В учебном центре Десна под Киевом в ночь на 14 октября один из военнослужащих срочной службы во время перерыва упал с перил на спину и сегодня утром скончался от травм. Об этом сообщается на странице учебного центра в Facebook.



Трагический случай произошел в одной из частей учебного центра.



"Почти в полночь после отбоя старший солдат Роман Бирук вместе с товарищем по службе нарушили распорядок дня, решив выйти на "перекур" из казармы на улицу. Уже спустившись на пролет, напарник Романа увидел, как парень сел на перила, пытаясь съехать вниз. Но, по словам бойца, солдат Бирук потерял равновесие и упал на нижние ступени", - отметили в учебной части.



Уже через несколько минут на месте происшествия были бригады медиков и фельдшеров, которые доставили срочника в местный госпиталь, а оттуда – в Центральный военный клинический госпиталь (Киев). Врачи констатировали открытую черепно-мозговую травму и кому II-III степени. Сегодня утром после нескольких дней в реанимации солдат умер.

Роман Бирук прослужил на срочной службе 11 месяцев.

Ответственные командиры и дежурные, которые позволили нарушение распорядка дня, по результатам служебного расследования получат суровые наказания – до понижения в должности.

"Стоит отметить, что с солдатами срочной и контрактной службы систематически проводятся занятия и инструктажи по соблюдению распорядка дня, воинской дисциплины и мер безопасности, как и в день трагического случая. Сейчас эти меры усилены во всех частях, и каждому военнослужащему сказано о последствиях опрометчивых действий", - добавили в части.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в воинской части погиб солдат. В Хмельницком старший солдат-контрактник не справился с управлением автомобилем Урал и совершил столкновение с бетонной электроопорой.

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Источник: korrespondent.net