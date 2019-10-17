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17. 10. 2019

Операция Турции в Сирии: к Эрдогану приехал Пенс

В Анкаре в четверг, 17 октября, состоялась встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча в президентском дворце продлилась более 1,5 часов.

Заявлений по итогам переговоров на данный момент сделано не было. Как ожидалось, основной их темой должна была стать операция Турции в Сирии.

Американская делегация, возглавляемая Пенсом, прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию. В состав делегации также входят госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

В связи с этим президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.
 
Пока что в списке мер оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
 
Американский лидер также заявил, что приостанавливает переговоры с Анкарой о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

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Источник: korrespondent.net
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