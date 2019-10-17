Тимошенко заявила об "антиукраинском шабаше" в комитете Рады по энергетике

Глава парламентского комитета топливно-энергетического комплекса Андрей Герус устроил "антиукраинский шабаш", предложив вывести из госсобственности почти половину газотранспортной системы Украины. Об этом заявила лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, пише Главком.

По ее словам, комитет, в котором большинство - "слуги народа" проголосовали за то, чтобы практически половину собственности ГТС вместе с управлением, с прибылью "просто слить в какие-то левые корпорации". "И сейчас они этот законопроект собираются вносить в Верховную Раду", - заявила политик.

В связи с этим, Тимошенко обратилась лично к президенту Владимиру Зеленскому.

"Или президент все это поправит, и я к нему обращаюсь остановить своих бояр и поставить их на место, или тогда президент будет сообщником всех этих антиукраинских действий. Это не ошибка - это неопытность, это сознательное намерение, причем намерение, которое противоречит национальным интересам Украины", - заявила нардеп.

Тимошенко также выступила против инициативы Геруса об утверждении импорта электроэнергии из России на законодательном уровне.

Она отметила недопустимость покупки электроэнергии вопреки санкциям, которые применены против РФ. "Это просто действует против Украины" и "стает системой", резюмировала она.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. 1 октября импорт осуществила компания Юнайтед Энерджи, которую связывают с Игорем Коломойским. Это стало возможно после того, как Рада 18 сентября приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, с поправкой Геруса разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

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Источник: korrespondent.net