Байден упустил лидерство. У Трампа новый конкурент

Кандидаты в президенты США от Демократической партии провели общенациональные теледебаты в штате Огайо. Дискуссия продемонстрировала, что бывший вице-президент Джо Байден сдал позиции и лидером предвыборной гонки становится Элизабет Уоррен. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Вечером 15 октября в университете Оттербайн в американском штате Огайо прошли четвертые по счету дебаты кандидатов, претендующих на выдвижение в президенты США от Демократической партии.

Кроме численного рекорда для телетрансляций такого рода событий - на одной сцене впервые собрались 12 человек - новый раунд дебатов собрал самую большую аудиторию за всю свою историю и явил миру нового фаворита демократической гонки, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Как пишет Fox News, сильное выступление Уоррен показало ее проницательность и подготовленность во время отражения атак других кандидатов, пытавшихся сократить свое отставание от фаворита гонки.

Даже во время острого обмена мнениями по вопросам здравоохранения и налога на богатство Уоррен смогла отразить направленные на нее нападки и дать лучшие за весь вечер ответы.

Так, она спросила, почему другие кандидаты "считают более важным защищать миллиардеров, чем инвестировать в американцев", когда отвечала на критику, адресованную ей в связи с планом ввести налог на богатство.

Американская пресса также отмечает, что Уоррен на всем протяжении дебатов оставалась в центре внимания, проговорив дольше всех кандидатов.

Если раньше оппоненты не уделяли особого внимания полемике с ней, то на этих дебатах самый мощный шквал критики был обрушен именно на Уоррен.

Большую часть вопросов она сводила к своей любимой теме - неравенству в американском обществе и негативной роли денег в политике.

Одним из слабых мест позиции сенатора, которое нащупали ее оппоненты, стал оставшийся непроработанным вопрос о том, из каких источников будет финансироваться предложенная ею программа всеобщего медицинского страхования.

Все демократы поддерживают процедуру импичмента президента Дональда Трампа, но известно, что Уоррен была первой, кто публично выступил за эту инициативу.

К настоящему времени она собрала больше всех средств на свою кампанию и лидирует по опросам общественного мнения.

Местные опросы показывают ее превосходство в штатах Айова и Нью-Гемпшир, где проходят первые голосования во время праймериз, которые часто задают своего рода "электоральную траекторию" кандидата.

Все это вкупе с серьезным ослаблением по разным причинам позиций Байдена и перенесшего инфаркт Берни Сандерса в последнее время почти гарантирует Уоррен место фаворита в гонке.

Теперь будущее партийной номинации зависит от того, насколько эффективно Элизабет Уоррен справится с критикой со стороны республиканцев и сможет ли она убедить всех демократов, что ее левые взгляды не слишком радикальны и могут быть приняты большинством населения США.

Победа в дебатах, конечно, не гарантирует победу на праймериз. Однако дискуссия в Огайо подтверждает четко обозначившуюся тенденцию: Байден постепенно теряет популярность, отмечают эксперты.

Рейтинг бывшего вице-президента падает на фоне расследование дела Украинагейт. Еще в самом начале возгорания скандала эксперты говорили, что Трампу не смогут объявить импичмент, поскольку его популярность среди республиканцев превышает 90 процентов, да и не было таких случаев, а вот репутация Байдена, которого обвиняют в коррупции, пострадает.

Источник: korrespondent.net