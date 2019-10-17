Гончарук дал поручения местным властям

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил руководству облгосадминистраций до 10 декабря разработать проекты развития инфраструктурной сети для своих регионов. Об этом шла речь на селекторном совещании в четверг, 17 октября, сообщил Гончарук в Facebook.

"Теперь каждая область имеет четкий дедлайн - до 10 декабря каждой ОГА смоделировать собственную инфраструктурную сеть, которая должна быть в каждой области. С четкими обозначениями: где нужно создать школу, где - детский сад, а где - полицейский участок", - написал Гончарук, напомнив, что в тергромадах и городах областного значения проживает более 70% украинцев.

Он отметил, что в Программе действий правительства четко сформулированы услуги, которые гарантирует государство каждом украинцу для комфортной и безопасной жизни. Например, в каждой громаде должна быть опорная школа, к которой детей подвозит школьный автобус. Каждый ребенок должен ходить в детский сад. Семейный врач и фельдшер должны быть не дальше, чем в 7 км. Центры предоставления админуслуг должны быть доступны за 30 минут, а специализированная помощь - 60 минут.

"Это абсолютно четкие цели, которые уже в ближайшее время будут доступны для всех граждан. Но инфраструктурная сеть, которая сегодня есть, не дает нам возможности воплощать наши планы в жизнь - она ​​устарела и не отвечает современным требованиям", - отметил Гончарук.

По его словам, за последние полтора месяца была создана карта, на которую нанесены всю инфраструктуру в стране - а это более 110 тысяч объектов: школ, детских садов, больниц, полицейских пунктов. На сегодняшнем селекторном совещании эту карту представили всем руководителям ОГА, ее направили в области.

Ранее Гончарук сообщил, что в целом отопительный сезон в Украине начнется вовремя, кроме двух городов - Смелы и Нового Раздела.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net