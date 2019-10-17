Операция Турции в Сирии: названо число жертв и реакция Асада

Военная операция Турции в Сирии, которая началась на прошлой неделе, заставила 200 тысяч человек покинуть свои дома, более 200 гражданских погибли. Об этом заявили гуманитарные организации, базирующиеся в Женеве, сообщает Reuters в четверг, 17 октября.

Курдская администрация на севере Сирии заявила, что в результате турецкого вторжения погибли 218 гражданских, в том числе - 18 детей. В результате боев ранены 650 человек, добавили в администрации.

Турецкие власти утверждает, что в Турции в результате обстрелов со стороны Сирии погибли 20 человек, в том числе восемь человек убиты в минометном нападении на город Нусайбин курдскими отрядами YPG в пятницу.

Также в регионе сложная гуманитарная ситуация. Сообщается о недостатке воды в сирийском городе Хасака.

В свою очередь во время встречи с советником по нацбезопасности Ирана президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет сдерживать турецкую агрессию "всеми возможными законными средствами", передает сирийское государственное агентство SANA.

Асад заявил, что "режим Эрдогана" ведет преступную агрессию против Сирии под лживыми лозунгами.

Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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Источник: korrespondent.net