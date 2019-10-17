Сентябрь-2019 побил температурынй рекорд на планете

Сентябрь-2019 стал самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений. Об этом в среду, 16 октября, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Отмечается, что средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошедшем сентябре была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век, Сентябрь-2019 был также 43 подряд сентябрем и 417 подряд месяцем с температурами выше среднего уровня XX века.

Первые девять месяцев нынешнего года стали вторыми самыми теплыми в истории наблюдений. Средняя глобальная температура была на 0,94°С выше средней за XX век. Теплее было только в 2016 году.

Напомним, во вторник, 15 октября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

Также сентябрь в Киеве оказался теплее нормы. Самым жарким днем было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3°, а самым холодным – 24 сентября. Под утро термометр показал +2,0°.

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Источник: korrespondent.net