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17. 10. 2019

На Кировоградщине депутату вручили подозрение в вымогательстве

Депутату Светловодского городского совета прокуратура Кировоградской области вручила подозрение в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 35 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в четверг, 17 октября.

По данным предварительного расследования, депутат одного из местных советов требовал от бизнесмена .

"Прокуратура Кировоградской области получила достаточно доказательств для вручения депутату Светловодского городского совета подозрения по статье "принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Следователи считают, что депутат пытался использовать свое служебное положение – на тот момент он был директором одного из коммунальных предприятий и требовал выплатить ему несуществующий долг.

Напомним, что ранее в Запорожской области на взятке задержали депутата горсовета. Депутат систематически требовал от директора местного рынка разные суммы взяток, угрожая созданием препятствий в хозяйственной деятельности.

Также сообщалось, что на Винничине полицейского чиновника судят за крупную взятку. Подполковник полиции вымогал у бизнесмена 207 тысяч гривен за закрытие уголовного производства.

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Источник: korrespondent.net
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