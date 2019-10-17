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17. 10. 2019

Экс-министру Лукаш изменили подозрение

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения прежнему министру юстиции Украины Елене Лукаш, а также другим лицам в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и служебном подлоге. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает пресс-служба ГПУ.

В сообщении отмечается, что во время досудебного расследования подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюстом на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной Законом Украины от 18.03.2004 на общую сумму 2 млн 523 тыс гривен.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191), а также статьей о служебном подлоге (ч. 2 ст. 366) УК Украины.

Сама Лукаш покомментировала изменение подозрения так:

"Подозрение увидела. Узнала о том, что "совершила" хищение неизвестным образом, неизвестным способом, в неизвестной сумме и неизвестно когда", - написала она на своей странице в Facebook.

Также сегодня Лукаш побывала на допросе в ГПУ.

Напомним, в 2014 году Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении Лукаш. В 2015 году ей сообщили подозрение в завладении бюджетными средствами и совершении служебного подлога.
 
В марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что для предъявления обвинения экс-министру пока не нашли достаточно доказательств.

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Источник: korrespondent.net
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