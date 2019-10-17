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17. 10. 2019

На Ровенском химпредприятии произошел взрыв

На химическом предприятии Колор. С.И.М в селе Клевань Ровенской области произошел взрыв. Об этом сообщил в Facebook замглавы Клеванской ОТО Владимир Мокляк в четверг, 17 октября.

Сообщается, что взорвался резервуар. По предварительной информации, в помещении здания завода произошло замыкание электричества.

По словам чиновника на территории предприятия работают пожарные. В настоящее время пожар локализован, жертв нет.

На место происшествия вызвали лабораторию, чтобы узнать нет ли вредных выбросов в атмосферу, но она будет осуществлять замеры только завтра. Местные жители начали жаловаться на неприятный запах.

Напомним, что ранее на Луганщине произошел крупный пожар на АЗС. Огонь распространился на 200 "квадратов". К тушению пожара привлекались 23 человека и восемь единиц техники.

Также сообщалось, что во Львовской области произошел пожар на шахте. К ликвидации возгорания привлекли четыре отделения военизированного горно-спасательного отряда Минэнергетики.

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Источник: korrespondent.net
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