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17. 10. 2019

Саммит G7 пройдет на курорте, принадлежащем Трампу

Саммит G7 в 2020 году пройдет на принадлежащем президенту США Дональду Трампу курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами. Об этом заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, сообщает NBC news в четверг, 17 октября.

Саммит с участием лидеров Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии пройдет 10-12 июня 2020 года.

Во время своего участия в саммите G7 во Франции Трамп рекламировал большую территорию курорта и его близость к аэропорту Майами, хотя и говорил, что не получит прямой выгоды от проведения там саммита.

Напомним, ранее СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год. Президент США заявил, что сообщения в Twitter - единственная форма защиты от нападок прессы.

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Источник: korrespondent.net
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