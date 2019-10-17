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17. 10. 2019

Зеленский назначил двух чиновников в АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил замглавы Антимонопольного комитета Украины и государственного уполномоченного АМКУ. Соответствующий указы опубликованы на сайте президента в четверг, 17 октября.

Дарью Чередниченко президент указом №763/2019 назначил заместителем главы АМКУ - государственным уполномоченным.

Указом №762/2019 Зеленский назначил Сергея Тищика государственным уполномоченным АМКУ.

Напомним, что ранее Зеленский назначил 40 районных судей. Глава государства назначил судей первой инстанции в ряде областных городов и районных центров.

Также сообщалось, что Зеленский сменил начальника госохраны. Алексея Оцерклевича, который занимал должность главы УГО с конца мая, сменил Сергей Рудь.

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Источник: korrespondent.net
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