Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2019, пятница, 00:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
17. 10. 2019

Трамп оценил решение Эрдогана по Сирии

 
Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом и подчеркнул, что Вашингтон не будет вводить санкции в отношении Анкары. Об этом он заявил четверг, 17 октября, выступая перед журналистами, сообщает ТАСС.
 
"Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это", − отметил Трамп и добавил, что "санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает".
 
Также американский лидер подчеркнул, что готов принять Эрдогана в Вашингтоне в ноябре.
 
"Теперь бы я сказал, что это очень открыто. Я бы сказал: да, он приедет. Он поступил великолепно, он − лидер", − заявил президент США.
 
Ранее планы проведения переговоров с Эрдоганом попали под вопрос из-за военной операции Турции в Сирии.
 
По словам американского лидера, США не рассчитывали на столь скорые договоренности с Турцией о прекращении огня на севере Сирии.
 
"Я не думал, что все получится так быстро, я не думал, что все получится так хорошо. Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров <...>, великий день для курдов, и это также великий день для всей цивилизации", − указал он.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что стороны договорились о прекращении огня на севере Сирии.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.