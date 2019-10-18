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18. 10. 2019

СМИ: Курды согласились на прекращение огня в Сирии

 
Курдские формирования, входящие в коалицию Сирийские демократические силы (SDF) согласились на прекращение огня, объявленное США и Турцией. Об этом в четверг, 17 октября, заявил командующий SDF Мазлум Кобани, сообщает Reuters.
 
По словам Кобани, соглашение не позволит Турции достичь своих целей. Он указал,что договоренность касается территорий, которые ограничены северными приграничными районами Сирии, проходящими между городами Рас-Аль-Айн и Таль-Абьяд.
 
Как отметил представитель SDF Эльдар Халиль, огонь согласились прекратить "чтобы остановить кровопролитие". Его слова приводит телеканал Al Hadath.
 
Халиль подчеркнул, что "договоренность о перемирии стала результатом сильного сопротивления, оказанного курдами турецким войскам и их наемникам".
 
Он уточнил, что огонь будет прекращен в 00.00 18 октября.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара планировала очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что стороны договорились о временном прекращении огня на севере Сирии.
 
Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны (YPG) покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.

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Источник: korrespondent.net
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