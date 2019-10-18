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18. 10. 2019

ГПУ открыла новые дела, в которых фигурирует Пашинский

 
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что открыты три уголовных производства, в которых фигурирует экс-нардеп Сергей Пашинский. Об этом он сообщил 17 октября в эфире телеканала 1+1.

"Только на этой неделе было зарегистрировано ГПУ по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать этот бывший народный депутат. Кроме того, еще есть достаточно материалов у органов досудебного расследования, в частности, у НАБУ, которые уже расследуются и где также может быть фигурантом этот народный депутат", − указал Рябошапка.

Он добавил, что эти материалы могут быть основанием для привлечения Пашинского к уголовной ответственности в будущем.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского без права внесения залога. Он будет находиться под стражей до 4 декабря из-за инцидента со стрельбой, который произошел в конце 2016 года.

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Источник: korrespondent.net
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