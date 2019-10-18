Гладковскому сообщат о подозрении 18 октября − генпрокурор

Генеральная прокуратура в пятницу, 18 октября, сообщит о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала 1+1.

"Проект сообщения о подозрении лежит у меня на столе. Работа над ним завершается. <...> Я должен сказать, что доказательства собраны, и их достаточно, чтобы завтра (18 октября) сообщить о подозрении", − указал глава ГПУ.

Рябошапка отметил, что в основе подозрения для Гладковского − ложное декларирование, нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок и использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты тендерных закупок для получения неправомерной выгоды.

Он добавил, что во время досудебного расследования использовалась информация журналистских расследований по Укроборонпрому.

Ранее стало известно, что Гладковский пытался вылететь из Украины. Позже его задержали детективы НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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Источник: korrespondent.net