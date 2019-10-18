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18. 10. 2019

Трамп удивил словами о близости США и Италии со времен Древнего Рима

 
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной связи двух стран "со времен Древнего Рима". Слова американского лидера, которые 16 октября опубликовал в Twitter Белый дом, вызвали недоумение пользователей.
 
"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", − приводится заявление американского лидера.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.

“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/10Ib2h4O4e

— The White House (@WhiteHouse) 16 октября 2019 г.
 
Один из пользователей соцсети удивился исторической безграмотности Трампа.
 
"Урок истории: Древний Рим начался в VIII веке до нашей эры и рухнул к V веку нашей эры. США приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю", − указал один из подписчиков президента.

History lesson:
Ancient Rome began in 8th century B.C. and collapsed by the 5th century A.D.
The United States of America adopted the Declaration of Independence in 1776.

I miss having a President who reads and knows history.

— Cait Featherstone (@cvfeatherstone) 16 октября 2019 г.
 
При этом нашлись и те, кто посчитал слова Трампа метафорой, подчеркивающей правовую связь законов древнеримских законов с американской конституцией.
 
Соцсети смеются над сообщением Трампа в Twitter
 
Ранее Трамп допустил грубую историческую ошибку, заявив, что армия "захватила аэропорты" англичан во время войны за независимость Америки в конце 1700-х годов.

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Источник: korrespondent.net
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