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18. 10. 2019

Во Франции предотвратили крупный теракт

 
Во Франции полицейские предотвратили крупное нападение на префектуру полиции в Париже. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает BFM.
 
"Это была 60-я предотвращенная атака во Франции с 2013 года. Задержанный планировал осуществить нападение, вдохновленное атакой террористов 11 сентября 2001 года в США", − заявил министр.
 
По его словам, задержание злоумышленника произошло незадолго до событий в префектуре полиции 3 октября.
 
Кастанер отметил, что у задержанного был разработан план, по которому он намеревался угнать самолет.

По данным телеканала, преступник, планировавший нападение, был задержан в конце сентября, когда попытался приобрести оружие.
 
Напомним, в начале октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег.
 
В результате атаки погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавшего застрелили.

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Источник: korrespondent.net
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