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18. 10. 2019

Трамп заявил, что ИГ "полностью под контролем"

 
Президент США Дональд Трамп заявил о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство". Об этом он заявил журналистам в четверг, 17 октября.
 
"Исламское государство полностью под контролем, и мы продолжаем захватывать его больше. Мы имеем замечательную ситуацию, разработанную различными способами", − приводит слова американского лидера Белый дом.
 
Трамп также отметил, что для него большая честь быть причастным к этому (ликвидации ИГ).
 
"Мы достигли соглашения, которое в интересах, как мне кажется, цивилизации, это за пределами Турции, Сирии и всех стран, которые могли быть вовлечены в эту ужасную войну, в результате которой миллионы и миллионы людей могли быть убиты, мы смогли что-то сделать", − подчеркнул он.
 
Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операцию Источник мира на 120 часов.
 
Соглашение было достигнуто в ходе визита вице-президента США Майкла Пенса в Турцию.
 
За этот срок курдские Отряды народной самообороны (YPG) должны будут выйти из района операции на севере Сирии.
 
Курды подтвердили согласие на прекращение огня.

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Источник: korrespondent.net
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