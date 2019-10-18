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18. 10. 2019

Итоги 17.10: Успех по Сирии и неудача Гладковского

США и Турция договорились о приостановке операции в Сирии

Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операцию Источник мира на 120 часов. Соглашение было достигнуто в ходе визита вице-президента США Майкла Пенса в Турцию.
 
За этот срок курдские Отряды народной самообороны (YPG) должны будут выйти из района операции на севере Сирии.
 
НАБУ задержало Гладковского 
 
Фигуранта журналистского расследования о хищении в Укроборонпроме, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, не выпустили из Украины, а позже задержали детективы НАБУ.
 
Сам Гладковский назвал незаконным действия правоохранителей и в знак протеста объявил голодовку.
 
Как сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, 18 октября бывшему первому замсекретаря СНБО объявят о подозрении.
 
Рада создала комиссию по обеспечения суверенитета
 
Верховная рада поддержала постановление О создании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.
 
В состав комиссии вошли 12 народных депутатов.
 
Президент подписал закон о кассовых аппаратах
 
Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые расширяют обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций (РРО) для малого бизнеса.
 
Документы, в частности, направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции и вывод из теневого оборота доли наличных расчетов.
 
Депутаты ввели новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ
 
Верховная Рада приняла законопроект, который направлен на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в соответствии со стандартами НАТО.
 
Главное новшеством документа является отказ от звания прапорщик. Ранее в армии были звания: рядовой; старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик. Теперь появятся рекрут солдат, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Звания офицерского состава остались без изменений.

Всемирный банк улучшил экономический прогноз для Украины
 
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2020 году с до 3,7%. Ранее прогнозировался показатель около 3%.
 
Британия и ЕС договорились об условиях Brexit
 
Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях Brexit. 
 
Премьер-министр Британии Борис Джонсон уточнил, что сделка позволит Лондону свободно заключать торговые соглашения с другими странами и контролировать свои границы, а также защитит интересы населения Северной Ирландии. 

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Источник: korrespondent.net
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