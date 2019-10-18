Итоги 17.10: Успех по Сирии и неудача Гладковского

США и Турция договорились о приостановке операции в Сирии

Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операцию Источник мира на 120 часов. Соглашение было достигнуто в ходе визита вице-президента США Майкла Пенса в Турцию.

За этот срок курдские Отряды народной самообороны (YPG) должны будут выйти из района операции на севере Сирии.

НАБУ задержало Гладковского

Фигуранта журналистского расследования о хищении в Укроборонпроме, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, не выпустили из Украины, а позже задержали детективы НАБУ.

Сам Гладковский назвал незаконным действия правоохранителей и в знак протеста объявил голодовку.

Как сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, 18 октября бывшему первому замсекретаря СНБО объявят о подозрении.

Рада создала комиссию по обеспечения суверенитета

Верховная рада поддержала постановление О создании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

В состав комиссии вошли 12 народных депутатов.

Президент подписал закон о кассовых аппаратах

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые расширяют обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций (РРО) для малого бизнеса.

Документы, в частности, направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции и вывод из теневого оборота доли наличных расчетов.

Депутаты ввели новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ

Верховная Рада приняла законопроект, который направлен на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в соответствии со стандартами НАТО.

Главное новшеством документа является отказ от звания прапорщик. Ранее в армии были звания: рядовой; старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик. Теперь появятся рекрут солдат, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. Звания офицерского состава остались без изменений.

Всемирный банк улучшил экономический прогноз для Украины

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2020 году с до 3,7%. Ранее прогнозировался показатель около 3%.

Британия и ЕС договорились об условиях Brexit

Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях Brexit.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон уточнил, что сделка позволит Лондону свободно заключать торговые соглашения с другими странами и контролировать свои границы, а также защитит интересы населения Северной Ирландии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net