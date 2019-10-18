Сепаратисты открыли огонь из артиллерии – штаб

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 октября 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Подразделения ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 18 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122, минометов калибра 120 и 82 мм, БМП, из гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Авдеевки (дважды), Водяного (трижды), Павлополя (пять раз), Талаковки (дважды), Березового, Пищевика, Лебединского, Широкино, Луганского, Новолуганского, Золотого (трижды), Новозвановки (Трижды), Гладосово, Крымского (дважды), Попасной и Хутора Вольный.

С начала нынешних суток враг два раза нарушил режим прекращения огня – неподалеку Новотошковского и Золотого-4. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 16 октября сепаратисты 30 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда погиб один украинский военный и еще один был ранен.

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Источник: korrespondent.net