ООН направила на Донбасс партию гуманитарки

Детский фонд ООН направил в Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 18 октября.

"За минувшие сутки через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали двагрузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) ", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой более 14 тонн. В этот раз транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры.

Напомним, 17 октября на Донбасс прибыли семь грузовиков с гумпомощью от Красного Креста. Они привезли продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру.

Также в этот день на неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ прибыл 87-й так называемый "гуманитарный конвой". Сепаратисты утверждали, что они получили крупную партию детских продуктовых наборов.

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Источник: korrespondent.net