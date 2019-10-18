В городе Вознесенск Николаевской области произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Tucson и городского рейсового автобуса БАЗ. Пострадали 11 человек, в том числе и трое детей, сообщило региональное управление Нацполиции вечером в четверг, 17 октября.

Отмечается, что авария произошла на улице Киевской. Автобус БАЗ следовал по маршруту Сырзавод – 3-й микрорайон. В салоне находились 15 пассажиров.

"В результате столкновения транспортных средств восемь пассажиров автобуса в возрасте от 18 до 36 лет, и трое малолетних детей – двух, четырех и семи лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. 47-летний водитель автобуса и 35-летний водитель кроссовера не пострадали", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Продолжается следствие.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области маршрутка попала в ДТП: 11 пострадавших

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в результате ДТП в воинской части погиб солдат-контрактник. Он не справился с управлением автомобилем Урал и совершил столкновение с бетонной электроопорой.

А в Одесской области два человека сгорели в автомобиле. Водитель Volkswagen Passat в условиях сильного тумана слетел с дороги и врезался в кирпичную въездную стелу. Машина взорвалась и загорелась.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net