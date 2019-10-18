Генпрокурор отреагировал на переписку "слуги народа" в Раде

Ситуацию вокруг переписки народного депутата от Слуги народа Вячеслава Медяника впервые прокомментировал генпрокурор Руслан Рябошапка. В эфире программы Право на владу он заявил, что нардепы, замеченные в коррупции, будут нести уголовную ответственность.

Он пообещал, что в ведомстве уже нет ситуации, при которой был "свой прокурор", который "решал" определенные дела. Рябошапка также уверяет, что его заместитель Виктор Трепак не имеет отношения к скандалу.

"С кем же тогда переписывался депутат Медяник?" – спросила ведущая.

"С бизнесменом. Но он пытался выяснить эти вопросы с моим заместителем, который не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом", - заверил Рябошапка.

Генпрокурор пообещал, что отреагирует на инцидент.

"Я уже поручил провести проверку. И выяснить, есть ли там достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР. И хотел бы обратить внимание народных депутатов. Если такие переписки по поводу сахара будут вестись и дальше, я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей", - пригрозил Рябошапка.

Ранее сообщалось, что в Слуге народа новый скандал из-за переписки нардепа. Депутат-мажоритарщик от Слуги народа прямо в сессионном зале Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой. Глава фракции Арахамия заговорил о санкциях к нардепу из-за его скандальной переписки.

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Источник: korrespondent.net