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18. 10. 2019

Под Ровно проводят проверку воздуха из-за взрыва на химпредприятии

Специалисты лабораторного центра Минздрава Украины в Ровенской области в пятницу, 18 октября, выехали в село Клевань, где на территории предприятия произошел взрыв, для установления уровня загрязнения воздуха. Об этом УНН сообщил начальник отдела безопасности среды жизнедеятельности Госпродпотребслужбы в Ровенской области Сергей Бернадский.

"Уже поехали (специалисты - ред.) лабораторного центра Минздрава Украины для проведения исследования содержания концентрации загрязняющих веществ в атмосфере воздуха, для того, чтобы выяснить, нет ли загрязнений", - сказал Бернадский.

Ранее сообщалось, что на Ровенском химпредприятии произошел взрыв. В здании начался пожар из-за электрического замыкания. На месте работают пожарные, обошлось без жертв.

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Источник: korrespondent.net
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