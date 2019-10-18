В ЕС одобрили введение санкций против Турции

Лидеры стран-членов Европейского союза одобрили решение Совета ЕС о введении санкций против Турции из-за ее буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС.

Под ограничения подпадут все физические и юридические лица, ответственные за незаконную добычу углеводородов в Восточном Средиземноморье.

"ЕС одобряет решение Совета, принятое в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра, и подтверждает свою солидарность с Кипром", - говорится в заявлении.

С мая Анкара занимается геологоразведкой в Средиземном море, что вызвало недовольство европейских стран. В июле ЕС решил сократить финансовую поддержку Турции и приостановил переговоры по соглашению о воздушном сообщении.

Свои действия Турция объясняет соглашением, заключенным в 2011 году между национальной нефтяной компанией Turkiye Petrolleri и правительством Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Но ЕС такое объяснение не устраивает, потому что суверенитет ТРСК признает только сама Анкара. Турция, однако, пообещала продолжить бурение.

Ранее сообщалось, что стоимость обнаруженных залежей природного газа у побережья Кипра, составляет 30-40 млрд долларов. Месторождение Glaucus-1 в кипрском Блоке 10 имеет залежи примерно 5-8 трлн кубических футов газа. Это третье крупнейшее в мире месторождение газа, открытое за последние два года.

В свою очередь Турция грозит Кипру из-за разведки газовых месторождений в Средиземном море.

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Источник: korrespondent.net