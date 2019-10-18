Посол США в ЕС рассказал о роле адвоката Трампа в давлении на Украину

Посол США в Европейском Союзе заявил в письменных показаниях в рамках расследования импичмента, что президент Дональд Трамп сказал высокопоставленным должностным лицам США поговорить непосредственно с его личным адвокатом Руди Джулиани о политике США в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Посол Гордон Сондленд заявил законодателям Конгресса, что он понял "гораздо позже", что повестка дня Джулиани предусматривает подталкивание Украины к расследованию против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Его показания стали знаком того, что усилия Трампа создать "стену" вокруг Белого дома и препятствовать проведению опросов чиновников администрации оказываются неудачными.

Больше свидетельств ожидается на следующей неделе, в частности от высшего чиновника Пентагона, который осуществляет надзор за политикой в ​​отношении Украины, сообщили два источника Reuters в четверг.

Сондленд заявил, что он и двое других чиновников - министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер - были разочарованы майским распоряжением Трампа, но они все-таки придерживались эго. Сондленд добавил: считает, что внешняя политика должна быть работой Госдепартамента, а не личного юриста президента.

Он также заявил, что "просьба к зарубежному правительству провести расследование с целью влияния на предстоящие выборы в США была бы неправильной".

Его показания подчеркнули главную роль Джулиани в скандале с Украиной. До того, как состоялся июльский звонок Трампа с президентом Украины, Джулиани работал над тем, чтобы убедить Украину провести расследование против Байдена.

Сондленд заявил, что 23 мая, через три дня после инаугурации Зеленского, упомянутые американские чиновники посетили встречу в Белом доме.

Посол заявил, что чиновники, которые принимали участие во встрече, отметили стратегическую важность Украины и важности отношений с Зеленским, которого он назвал реформатором, планирующим бороться с коррупцией.

"Мы попросили Белый дом организовать рабочий телефонный звонок от президента Трампа и рабочий визит в Овальный офис. Однако президент Трамп скептически отнесся к тому, что Украина серьезно относится к реформам и борьбе с коррупцией, и он направил присутствующих на встрече пообщаться с его личным адвокатом г-ном Джулиани о своем беспокойстве", - добавил он.

"Нам всем было очевидно, что ключевым в изменении мнения президента по Украине был господин Джулиани", - сказал он.

"Пожалуйста, знайте, что я не рекомендовал бы мистеру Джулиани или любому частному гражданину участвовать в этих вопросах внешней политики", - сказал Сондленд.

В то время как он выражал сомнения в своих показаниях о роли Джулиани, другие свидетели описывали, что Сондленд является одним из трио высших должностных лиц США, которые считались надежнее карьерных дипломатов в склонении Киева к расследованию, которое могло бы помочь Трампу переизбраться.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Источник: korrespondent.net