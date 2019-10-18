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18. 10. 2019

В Мексике боевики отбили у силовиков сына наркобарона Коротышки

Силы безопасности Мексики отпустили одного из сыновей главаря наркокартеля Синалоа Хоакина "Коротышки" Гусмана, задержанного ранее в городе Кульякан в штате Синалоа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо в пятницу, 18 октября.

По его словам, что такое решение было принято для того, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

Отмечается, что накануне в Кульякане мексиканские силовики задержали Овидио Гусмана по кличке "Мышь" – одного из сыновей Хоакина Гусмана. Его задержание послужило причиной боев на городских улицах с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Официальных данных о погибших или пострадавших пока нет. Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и не покидать свои дома.

Cмотрите фотогалерею: В Мексике боевики отбили у силовиков сына наркобарона Коротышки

Напомним, Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2016 года. В феврале этого года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля главарь наркокартеля был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить штраф в размере $12,6 млрд.

Ранее на этой неделе в Мексике 14 полицейских погибли в перестрелке. Отряд силовиков подвергся неожиданному нападению вооруженных боевиков вблизи населенного пункта Агилилья в штате Мичоакан.

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Источник: korrespondent.net
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