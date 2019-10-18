Турция возобновила операцию в Сирии - СМИ

Турецкая армия возобновили в пятницу, 18 октября, атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о прекращении огня.Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

По данным государственного сирийского агентства SANA, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням, расположенным в районе Рас-эль-Айна. Телеканал Al Arabiya передает, что боевики воюющих на стороне Анкары формирований вооруженной сирийской оппозиции атаковали гуманитарный конвой, направлявшийся в Рас-эль-Айн.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что в городе возобновились обстрелы и столкновения, слышна стрельба и виден дым от обстрела над несколькими городскими кварталами.

Власти Турции пока не комментируют эту информацию.

Напомним, по результатам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом Анкара согласилась приостановить операцию в Сирии на 120 часов, пока курдские силы не покинут север Сирии.

Курды данное решение поддержали.

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Источник: korrespondent.net