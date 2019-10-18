В столице Каталонии Барселоне возобновились массовые протесты. На улицы вышли тысячи людей. Впоследствии мирная акция переросла в беспорядки, сообщает El Pais.

В частности, радикально настроенные протестующие перекрыли улицы, свалили мусор в кучу и подожгли его.

Также они разбили витрину одного из банков и подожгли стулья уличного кафе, бросив их на дорогу.

Cмотрите фотогалерею: В Барселоне продолжаются массовые беспорядки

Полиция принимает меры, чтобы предотвратить столкновения между ультраправыми и сторонниками независимости Каталонии.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от девяти до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.

Обвинительные приговоры сторонникам независимости Каталонии привели к масштабным протестам в ряде городов региона. За две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.

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Источник: korrespondent.net