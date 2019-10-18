На Донбассе подорвались военные

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен один военнослужащий, еще один военный получил взрывную травму. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"По уточненной информации, вчера, 17 октября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный за прошедшие сутки, при выполнении инженерных работ, получил взрывную травму", - указали в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что сепаратисты открыли огонь из артиллерии. Враг вел обстрелы по всей линии разграничения, включая ключевую точку разведения войск – поселок Золотое.

Напомним, за сутки 16 октября сепаратисты 30 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда погиб один украинский военный и еще один был ранен.

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Источник: korrespondent.net