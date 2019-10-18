В МИД очертили перспективы амнистии сепаратистов

Украина уже приняла все законодательные акты по амнистии сепаратистов согласно минским соглашениям. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде в пятницу, 18 октября, заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар.

"На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей", - сказал он.

Боднар напомнил, что, согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение от наказания за совершенное преступление может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть "после восстановления суверенитета Украины".

Замминистра также указал, что решение о применении амнистии принимает суд. "Под амнистию не попадают преступления, в соответствии с международным законодательством, включая преступления против человечности и военные преступления. Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малазийского Боинга", - сказал Боднар.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время "это вопрос дискуссии". "Мы должны вынести сейчас на обсуждение именно этот вопрос – общественно значимый и чрезвычайно волнительный для общества. У меня была возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины", - добавил замминистра.

Ранее Дмитрий Разумков заявлял, что амнистии на Донбассе не будет.

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Источник: korrespondent.net