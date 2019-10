Куда пойти в Киеве на выходных 19-20 октября

Киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести субботу и воскресенье.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 19-20 октября 2019 года. В столице пройдет очередной маркет от Всі.Свої, еще продолжается фестиваль хризантем, а также запланировано множество концертов и перформансов, запись танцевального телешоу. Среди концертов особо выделяются выступления Лары Фабиан и звезд мирового балета, которые приедут в Киев на Ballet Open Space.

LARA FABIAN

LARA FABIAN / фото: khaleejtimes.com

19-20 октября на главной концертной площадке страны состоятся два концерта уникальной Лары Фабиан. Исполнительница - звезда с мировым именем, обладательница неподражаемого голоса в 4 октавы. Артистка в Киеве не впервые, но ее всегда тепло принимает украинская публика. Именно поэтому, отправляясь в мировое турне с программой “50”, она не могла не дать концерт в столице Украины. Концерт посвящен 25-летию творческой карьеры Фабиан и ее личному 50-летнему юбилею. На протяжении двухчасового концерта зрители услышат композиции из нового альбом Papillon, а также любимые мировые хиты: Je T’aime, Adagio, Caruso, Aime и другие. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Дворец Украина, Дворец “Украина”, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: от 850 грн

Всі. Свої. Маркет керамики.

Всі. Свої. Маркет керамики. / фото: ufest.in.ua

Всі. Свої. Натуральный дом: мебель, свет и текстиль

19-20 октября пройдет крупнейший маркет керамических изделий и декора. В столице соберутся мастера со всей страны, чтобы презентовать свою уникальную продукцию. 120 брендов предложат приобрести: посуду, панно, светильники и кашпо и многое другое только из натуральных материалов. В программе мероприятия мастер-класс по гончарству. Участники смогут слепить: гранат, тарелки в технике сграфито, копилку, ажурный подсвечник. Начало в 10.00.

Где: Киев, D12, Десятинная, 12

Стоимость: вход свободный

Фестиваль хризантем

Фестиваль хризантем / фото: moemisto.ua

Выставка под названием “Цветочные созвездия” продлится до 27 октября на Певческом поле. Чтобы создать яркие цветочные композиции из хризантем, было высажено 25 тыс. кустов. Разноцветные цветы станут основой 10 районных композиций, подчиненных теме звездного неба. Так, цветочные композиции будут отражать узнаваемые и загадочные созвездия: Золотой и Летучей Рыбы, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Дракона, Дельфина, Феникса, Пегаса, Гончих Псов. Традиционно, для гостей подготовили праздничную программу, будет работать ярмарка, посетители смогут отдохнуть и перекусить в фуд-зоне. Для детей запланированы мастер-классы, аттракционы, конкурсы и игры, масса других активностей.

Где: Киев, М. Арсенальная, Печерский ландшафтный парк, ул. Лаврская, 33

Стоимость: 25-75 грн

II Международный форум мирового образования Try True Education Abroad

II Международный форум мирового образования Try True Education Abroad / фото: detivgorode.ua

19 октября всего один день учителя и лекторы лучших зарубежных школ и университетов будут в Киеве, чтобы провести свои пробные уроки и лекции на английском языке. Запланировано 7 уроков от: английских Bishopstrow College и Abbey DLD Group of Colleges, немецкого университета Heilbronn, латвийских Turiba University, Ventspils University, Riga Technical University и Lepaja Univeristy. Также будут работать информационные зоны - для потенциальных студентов и для родителей абитуриентов. Начало в 10.30

Где: Киев, М.Олимпийская, Park Inn by Radisson, ул. Большая Васильковская, 55

Стоимость: от 390 грн

Ballet Open Space. Звезды Мирового Балета

Ballet Open Space. Звезды Мирового Балета / фото: rbc.ua

16-19 октября - грандиозное культурное событие в Киеве с участием звезд мирового балета. На украинской сцене они продемонстрируют особенности итальянской, французской, американской и других балетных школ. Во время Ballet Open Space зрители откроют для себя современную неоклассику и насладятся всемирно известными шедеврами.

В программе премьера балета Touch of illusion Рикардо Амаранте, а также “Лесная песня” на музыку Михаила Скорульского по одноименному произведению Леси Украинки. Главные партии балета танцуют прим-балерина Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Украинские танцоры также исполнят партии в балете Children of the Night, постановкой которого занимался артист Staatsbalett Berlin Александр Абдукаримов. В последний день фестиваля, 19 октября, состоится гала-концерт Ballet Open Space. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Университет,Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50

Стоимость: 280-4340 грн

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом / фото: youtube.com

На 19 октября запланировано шоу мастера джаза - Александра Когана. В нем маэстро выступит и ведущим, и артистом, мастерски объединяя музыку и юмор, неповторимую дружественную атмосферу. На концерте он вживую исполнит всемирно известные композиции, расскажет непридуманные истории про джазовых персон. Настоящая изюминка шоу - живые музыкальные иллюстрации в исполнении Jazz in Kiev Band, постановки балета NC-17 Showballet в стиле 18+. Программа “Джаз для взрослых” впервые была показана в 2014 году, и ее уже успели посмотреть тысячи меломанов. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 180-850 грн

Carbon Based Lifeforms!

Carbon Based Lifeforms! / фото: zloyrock.ru

19 октября в украинской столице выступит электронный дуэт из Швеции, который является самым ярким представителем психоделического эмбиента. Carbon Based Lifeforms! - бывшие резиденты французского лейбла Ultimae Records, но успешно выступают самостоятельно, а билеты на их концерты раскупаются меньше, чем за сутки.

Музыканты уже успели сделать пять успешных полнометражных релизов, часто принимают участие в больших псайтранс-фестивалях Европы, США и Австралии. Участники коллектива Йоганн Хедберг и Даниэль Сегерстад стремятся объединить в музыке космическое и земное. Carbon Based Lifeforms обещают грандиозное шоу в Киеве в поддержку своего нового альбома Derelicts, который вошел в топ-12 по версии американского Billboard. Начало в 19.30

Где: Киев, М. Лукьяновская, Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Стоимость: 890-1890 грн

Futurism

Futurism / фото: kyivmaps.com

19 октября на Арт-завод Платформа ожидается самая масштабная иммерсивная постановка в Украине, которая объединяет шоу, театр и игру, и где участвуют десятки актеров. Более того, актером становится каждый зритель. Для постановки спектакля создают огромную локацию - 1500 м² специально оборудованной территории.

Зрители окажутся вовлечены в танцевальные и вокальные номера, видеопроекции и спецэффекты, а от их действий будет зависеть финал спектакля-шоу. Все игроки поделятся на три группы влияния: капиталисты, ученые и антиглобалисты. Участник получает доступ к сайту, где расскажут, какого персонажа он будет представлять, и как подготовиться к шоу-игре. В результате в выигрыше останется только одна группа. Участвовать в шоу-спектакле могут лица, достигшие 16 лет. Игры проходят по пятницам или субботам до 26 октября. Начало в 16.00 и 17.00

Где: Киев, М. Черниговская, Арт-завод Платформа, ул. Беломорская, 1

Стоимость: 550 грн.

Scarlxrd в клубе BelEtage

Scarlxrd в клубе BelEtage / фото: youtube.com

20 октября Киев содрогнется от микса хип-хопа, трэпа и метала. По крайней мере, это обещает британский рэпер Scarlxrd (Мариус Листроп). Он планирует представить сразу два альбома: Infinity, который вышел в марте, и сентябрьский - Immxrtalisatixn. Листроп привык выкладываться на концерте на 100%, “лайвы” Scarlxrd одни считают музыкальным терроризмом, другие - отличной эмоциональной разрядкой после долгого рабочего дня. У киевских меломанов будет возможность понять, чем для них лично станет музыка Scarlxrd. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Дворец спорта, BelEtage, ул. Ш. Руставели, 16-а

Стоимость: 990-1900 грн.

Танцы со звездами

Танцы со звездами / фото: 1plus1.ua

20 октября состоится девятый прямой эфир популярного телевизионного шоу. Еще до начала прямых эфиров запланированы интересные мероприятия. Так, в 12.00 пройдет Media trip, в 14.30 - генеральная репетиция. Желающим предоставляют возможность почувствовать себя судьей шоу, посетить гримерную, пообщаться со всеми, кто работает на шоу. В это воскресенье на паркет выйдут 8 пар. В этот раз кто-то снова покинет паркет. Кто это будет: Людмила Барбир/Дмитрий Жук либо Владимир Остапчук/Илона Гвоздева, а может Елена Кравец/Максим Леонов или Алексей Яровенко/Алена Шоптенко, Виктория Булитко/Дмитрий Дикусар. Продержатся ли в статусе лидеров Анна Ризатдинова/Александр Прохоров и Ксения Мишина/Женя Кот? Начало в 19.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: Media trip - 800 грн, генеральная репетиция - 400-600 грн, прямой эфир - 1100-3000 грн.

MARLEN

MARLEN / фото: enemy.org.ua

Долгожданная презентация альбома "Мрія" состоится уже 20 октября. Это произойдет в рамках всеукраинского тура MARLEN. Начало в 19.00

MARLEN - украинский музыкальный проект, яркие представители современной музыки. После участия в шоу “Х-Фактор”, поняли, что их творчество понятно и близко слушателям, потенциал коллектива высоко оценили и члены жюри - Константин Меладзе и Юлия Санина.

Фронтвумен MARLEN - Янина Жеман считает, что именно участие в музыкальных телешоу сделали толчок в карьере группы. Но ребята продолжили экспериментировать и совершенствоваться. В дебютном альбоме собраны композиции разных жанров - от танцевальных до рок-баллад.

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 100-1125 грн

Источник: korrespondent.net