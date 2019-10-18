В Тернопольской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли две 20-летние девушки. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 18 октября.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня утром на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь между пгт Дружба и селом Струсов.

"Водитель автомобиля Peugeot Partner не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, а затем слетела в кювет и врезалась в дерево. Следователи предполагают, что авария произошла примерно с 4:00 до 7:30", – говорится в сообщении.

В результате аварии погибли две 20-летний девушки из Теребовлянского района. Их тела освобождали из автомобиля спасатели.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2. ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Тернопольской области две девушки погибли в ДТП

Накануне в Одесской области два человека сгорели в автомобиле. Водитель Volkswagen Passat в условиях сильного тумана слетел с дороги и врезался в кирпичную въездную стелу. Машина взорвалась и загорелась.

А в Винницкой области произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла и его пассажир.

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Источник: korrespondent.net