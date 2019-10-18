Число пострадавших от эксплуатации стремительно растет - Минсоцполитики

В 2019 году, 867 граждан Украины и семь иностранцев получили статус пострадавших от торговли людьми. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил заместитель министра социальной политики по европейской интеграции Сергей Нижинский, передает Интерфакс Украина.

Отмечается, что около половины пострадавших - 454 человека - пострадали от трудовой эксплуатации.

"По состоянию на сегодня Минсоцполитики установило статус лиц, которые пострадали от торговли людьми - 867 граждан Украины и семь иностранных граждан также получили такой статус", - сказал Нижинский.

По его словам, из них - 333 женщины, 446 мужчин, 85 детей.

Чиновник отметил, что в 2018 году был 221 пострадавший - на 11,6% больше, чем в 2017 году (198 человек).

"Эксплуатация мужчин за последние два года возросла", - отметил замминистра.

Он также уточнил, что 454 лица пострадали от трудовой эксплуатации, 221 - от сексуальной эксплуатации, 57 человек были втянуты в попрошайничество, девять пострадали от смешанной эксплуатации, а 10 - от принудительного удаления органов.

Замминистра также отметил, что многие пострадавшие боятся сообщать о том, что пострадали от торговли людьми.

По словам Нижинского, чаще всего украинцы страдают от эксплуатации в РФ, Польше, Турции, Германии, ОАЭ, Италии и Китае.

Ранее сообщалось, что под Одессой почти 100 человек несколько лет держали в рабстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net