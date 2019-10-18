Выход через Ирландию. Достигнута сделка по Brexit

Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit, что еще вчера утром казалось маровероятным. Оно предполагает новый способ урегулирования самого острого вопроса - о границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Премьер-министр королевства Борис Джонсон назвал договоренность "замечательной новой сделкой", но ее еще должен одобрить британский парламент, в котором явного большинства за какой-либо из вариантов выхода из ЕС. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Квадратура круга

Британия должна была покинуть Евросоюз еще в марте 2019 года. Но бывший премьер Великобритании Тереза Мэй не смогла провести через парламент свой вариант соглашения с Евросоюзом и дважды просила отсрочки - срок выхода из ЕС в результате был отодвинут до 31 октября.

Летом этого года Мэй на посту премьера сменил Борис Джонсон, который настаивал на жестком варианте Brexit, то есть выходе из Евросоюза без сделки. Его главным предвыборным обещанием было вывести Британию из ЕС до 31 октября несмотря ни на что.

Но в августе британский парламент принял закон, который запрещает выходить из Евросоюзза без соглашения и переносит дату Brexit на более поздний срок.

Согласно этому законопроекту, премьер-министр должен до 19 октября получить в парламенте одобрение сделки с ЕС о Brexit - или выхода Британии из ЕС без договора. Если этого не происходит, премьер должен запросить у Брюсселя отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.

Но, как писали СМИ, Джонсон пообещал сделать все возможное для достижения сделки с ЕС, но просить Юнкера об отсрочке Brexit с 31 октября он не намерен.

И 17 октября Европейский Союз и Великобритания после многих месяцев пребывания в тупике договорились заключить новое соглашение по выходу королевства из блока.

Компромисс удалось достичь в последний момент, всего за пару часов до начала саммита, на котором лидеры стран ЕС дали согласие на обновленную договоренность о Brexit.

"Мы договорились об отличной новой сделке, которая возвращает нам контроль (над ситуацией - ред.), теперь парламент в субботу должен одобрить Brexit, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами, такими как стоимость жизни, здравоохранение, преступность и наша экология", - написал Джонсон в своем Twitter.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "это справедливое и сбалансированное соглашение" как для ЕС, так и для Британии.

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Большая часть соглашения повторяет договоренности, достигнутые Терезой Мэй в прошлом году. Главные изменения касаются Северной Ирландии.

Великобритания выходит из-под юрисдикции всех законов Евросоюза;

Лондон сможет заключать собственные соглашения о свободной торговле;

господства Суда ЕС завершается;

Британия будет сама контролировать собранные налоги;

Северная Ирландия навсегда остается британской таможенной территорией;

бэкстоп отменяется;

Великобритания заплатит отступные за выход из ЕС - примерно 33 миллиарда фунтов;

права граждан ЕС, живущих в Великобритании, и британских граждан в ЕС будут гарантированы.

Вопрос о границе между Северной Ирландией, которая является частью королевства и Республикой Ирландия, которая входит в составе ЕС был одним из самых тяжелых на переговорах между Лондоном и Брюсселем, поскольку граница с таможенным и пограничным контролем между Ирландиями ставит под угрозу мирный процесс.

Этот вопрос стал причиной провала усилий предыдущего британского премьера. Предлагаемы ей механизм так называемого бэкстопа предполагал, что Северная Ирландия уже после выхода Британии на какое-то время останется в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Сейчас стороны нашли новое решение, описанное переговорщиком от ЕC Мишелем Барнье как "квадратура круга". Оно состоит в том, что никаких проверок внутри острова Ирландия проводить не будут, в то же время Северная Ирландия останется в составе таможенной территории Великобритании.

Для этого в Северной Ирландии продолжит действовать "ограниченный" набор правил единого рынка Евросоюза. Речь идет, в частности, о санитарных правилах и ветеринарном контроле, налоге на добавленную стоимость, правилах государственной поддержки компаний. Ответственными за их применение в Северной Ирландии будут чиновники Великобритании.

Режим обложения пошлинами будет зависеть от конечной точки продажи. Европейские товары будут облагаться британскими пошлинами. В случае с британскими товарами вариантов два: если они предназначены для дальнейшей продажи на рынках ЕС, пошлины взимаются, если они предназначены для продажи только в Северной Ирландии - нет.

Эта схема начнет действовать лишь по окончании переходного периода, пока он предусмотрен до конца 2020 года, но его могут продлить. Затем начнется четырехлетний срок действия согласованного механизма. По его истечении парламент Северной Ирландии либо Ассамблея сможет простым большинством голосов решить, продолжать ли применять правила ЕС в этой стране.

Но Джонсон может проиграть в парламенте Британии

Полуторачасовые дебаты парламента пройдут 19 окттября. Такое экстренное заседание за последние 80 лет проводилось лишь четыре раза: 2 сентября 1939 года в начале Второй мировой войны, 30 июля 1949 года в последний день летней сессии, 3 ноября 1956 года в дни Суэцкого кризиса, и 3 апреля 1982 года - во время конфликта вокруг Фолклендских островов.

Если же план Бориса Джонсона не будет одобрен, то уже на следующей неделе британский парламент может рассмотреть вопрос о назначении досрочных парламентских выборов. Пройти они могут уже в конце ноября.

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Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что новый договор выглядит даже хуже, чем тот, который был заключен с ЕС Терезой Мэй. По словам Корбина, он должен быть отвергнут парламентом.

"Эта сделка не объединит страну и должна быть отклонена. Наилучший способ разобраться с брекситом - это дать людям право окончательного решения на всенародном голосовании", - сказал Корбин.

Но главной проблемой для Джонсона выглядит то, что против новой редакции соглашения - а по сути новой редакции протокола о Северной Ирландии - выступили те, кого он прежде всего касается - союзники консерваторов из Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

В партии заявили, что разногласия по вопросу о границе сохраняются, поэтому не готовы поддержать новое соглашение.

"Эти предложения, на наш взгляд, невыгодны для экономики Северной Ирландии и подрывают единство Соединенного Королевства", - заявили в ДЮП СИ.

Но если проект Джонсона поддержат в парламенте, то он быстро проходит ратификацию в Европарламенте, его окончательно визируют лидеры страны ЕС, и в полночь по центральноевропейскому времени с 31 октября на 1 ноября Великобритания выходит из Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net