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18. 10. 2019

В Минобороны идут проверки о нецелевом использовании денег

Министерство обороны направило в правоохранительные органы обращение о нецелевом использовании средств. Об этом сказал глава военного ведомства Андрей Загороднюк во время часа вопросов к правительству, сообщает РБК-Украина в пятницу, 18 октября.

Министр обороны отметил, что было нецелевое использование средств военного сбора.

"О расходовании вообще всех бюджетных средств. Мы действительно проводим сейчас целый ряд проверок. Было их нецелевое использование. Нами направляются сейчас материалы в правоохранительные органы каждый день. Я не могу комментировать это сейчас, но готов поговорить по этому вопросу", – сказал Загороднюк.

Ранее Минобороны уличили в неэффективном использовании средств. В Счетной палате заявили, что процент неэффективного управления и использования средств в военном ведомстве составляет 42%.

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Источник: korrespondent.net
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