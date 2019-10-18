В Кабмине заявили о беспрецедентном обновлении власти

В правительстве говорят, что обновление власти в Украине происходит "в беспрецедентных масштабах". Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, заявление которого в пятницу, 18 октября, обнародовал Правительственный портал.

Отмечается, что Кабмин объявило открытый конкурс на 25 должностей государственной службы категории А. На 17 вакансий подали заявки более 400 кандидатов. По словам Дубилета, по многим вакансиям уже начался конкурсный отбор. Еще восемь вакансий ожидают профессиональных управленцев.

Претенденты на топ-должности госслужбы проходят обязательное тестирование на знание иностранного языка, украинского законодательства, а также на аналитические способности и вербальное мышление. Кроме этого, участники отбора выполняют ситуационные задачи и проходят собеседование.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы предлагает для финального собеседования шорт-лист из пяти кандидатов, набравших наибольшее общее количество баллов. Для максимальной прозрачности на каждом этапе отбора осуществляется видеофиксация.

"Перезагрузка государственной службы продолжается. Мы хотим привлечь на топ-должности лучших профессионалов страны (...) Должности, на которые мы проводим конкурс – это серьезный челлендж. Будет непросто, потому что едва ли не в каждом органе власти надо очень многое менять. Но это очень интересный вызов, поверьте. Мы видим, что на конкурсы подается много крутых и амбициозных профессионалов", - сказал Дубилет.

Он также сообщил, что была упрощена конкурсная процедура – в частности, сокращена бумажная волокита. А представления документов для категории А теперь происходит только онлайн – через портал career.gov.ua.

Ранее Дубилет запретил покупать дорогую канцелярию для Кабмина, поскольку считает ее "пустой тратой денег".

Также Дубилет заявлял, что в здании Кабинета министров снесут стены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net