ГПУ расследует растрату 17 млн гривен в Госпогранслужбе

Генпрокуратура открыла уголовное дело по факту безосновательного расходования 17 млн гривен бюджетных средств при закупке иностранной автотехники для Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в пятницу, 18 октября.

"По версии следствия, в 2017-2018 годах в результате злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной пограничной службы, в интересах коммерческих структур, при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств на сумму 17 млн гривен", – говорится в сообщении.

По данному факту 7 октября начато уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).

Досудебное расследование поручено вести НАБУ.

Ранее сообщалось, что в Минобороны идут проверки о нецелевом использовании денег. Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк.

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Источник: korrespondent.net