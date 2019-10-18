Население Украины сократится на миллион за шесть лет - МВФ

К 2024 году население Украины сократится на миллион человек. Об этом идет речь в обновленном прогнозе Международного валютного фонда за октябрь.

По оценкам МВФ, население Украины на конец 2018 года составляло 42,037 млн человек, что меньше официальных данных Госстата (42,153 млн человек).

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек.

Согласно данным Госстата, за первое полугодие 2019 года население Украины уменьшилось на 143,1 тысячи человек и опустилось до отметки в 42 миллиона жителей.

В то же время, ООН прогнозирует, что к 2050 году численность населения Украины сократится до 35,2 млн, а к 2100 году - до 24,4 млн.

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Источник: korrespondent.net